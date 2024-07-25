В детском лагере под Петербургом выявили очаг норовируса

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Очаг норовирусной инфекции зарегистрирован в детском оздоровительно-образовательном лагере «Солнечный» в поселке Молодежное под Санкт-Петербургом, 14 детей госпитализированы, всего выявлено 42 случая заболевания, сообщило городское управление Роспотребнадзора.
«В связи с регистрацией очага норовирусной инфекции в государственном бюджетном некоммерческом образовательном учреждении “Балтийский берег” ДООЛ “Солнечный”… управление сообщает… на 25.07.2024 зарегистрировано 42 случая кишечной инфекции, госпитализировано 14 детей», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор организовал лабораторное обследование сотрудников лагеря, а также контактных и заболевших детей. Также в рамках эпидемиологического расследования взяты пробы продовольственного сырья, пищевой и готовой продукции, а также воды. Проведена дезинфекция.
При этом, как информирует ведомство, в лагере выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания детей, проведения уборки и дезинфекции, а также соблюдения правил мытья посуды.
«Противоэпидемические мероприятия продолжаются», — заключили в городском управлении Роспотребнадзора.
О приостановке работы детского лагеря пока не сообщается. Как следует из информации на странице «Солнечного» в соцсети «ВКонтакте», все запланированные оздоровительно-развлекательные мероприятия проводятся в обычном режиме.