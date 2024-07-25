Жителя Краснодара осудили на 11 лет за попытку госизмены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
23-летний парень узнал, как выехать на Украину, и отправился к месту дислокации украинского военизированного объединения «Легион “Свобода России”*. Краснодарец собирался вступить в его ряды. Но не успел — в июне 2023 года парня задержали.
Приговор за попытку госизмены и подготовку к участию в деятельности террористической организации выносил Южный окружной военный суд. Краснодарца признали виновным и назначили ему 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.
Уточняется, что первые два года он проведет в тюрьме. Оставшийся срок парень будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.
*признан террористическим и запрещен в России.