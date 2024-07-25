Выбежал на дорогу и попал под колеса Mitsubishi: в ДТП в Керчи пострадал трехлетний ребенок

Авария произошла в 12.45. Мужчина 1979 года рождения ехал за рулем Mitsubishi по улице Козлова в сторону Пролетарской. Иномарка сбила ребенка 2021 года рождения. Юный пешеход выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.