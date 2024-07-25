Выбежал на дорогу и попал под колеса Mitsubishi: в ДТП в Керчи пострадал трехлетний ребенок

В четверг, 25 июля, в Керчи Mitsubishi Pajero сбил мальчика 2021 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Авария произошла в 12.45. Мужчина 1979 года рождения ехал за рулем Mitsubishi по улице Козлова в сторону Пролетарской. Иномарка сбила ребенка 2021 года рождения. Юный пешеход выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.
«Мальчик находился в сопровождении родителей», — отметили в дорожной полиции.
В ведомстве добавили, что пострадавшего увезли в больницу.
«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия», — сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
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