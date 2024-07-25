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Выбежал на дорогу и попал под колеса Mitsubishi: в ДТП в Керчи пострадал трехлетний ребенок

В Керчи Mitsubishi сбил выбежавшего на дорогу 3-летнего мальчика.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

В четверг, 25 июля, в Керчи Mitsubishi Pajero сбил мальчика 2021 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

Авария произошла в 12.45. Мужчина 1979 года рождения ехал за рулем Mitsubishi по улице Козлова в сторону Пролетарской. Иномарка сбила ребенка 2021 года рождения. Юный пешеход выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.

«Мальчик находился в сопровождении родителей», — отметили в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что пострадавшего увезли в больницу.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия», — сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Напомним, как писал KP.RU, директор Ларисы Долиной отреагировал на слухи о залоге дома певицы ради оплаты тура.