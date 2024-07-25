Раненый разведчик ВС России отрезал себе руку и шел километр до врачей

Боец наступил на противопехотную мину Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Часова Яра, задев при падении вторую. Нашедшие разведчика сослуживцы отказались отрезать поврежденную конечность, тогда разведчик был вынужден сам отрезать себе руку. После этого боец ВС РФ добрался до врачей, где, несмотря на большую потерю крови и осколки, полевым хирургам удалось спасти военнослужащего.