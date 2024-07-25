«Просто рассыпались». СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом

По его словам, провал 31-й механизированной бригады связан с тревожными проблемами в командовании.
«Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто рассыпалась на фоне общих проблем с командованием и управлением», — сообщается в материале.
В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военных.
Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ.