Обвиненный в домогательствах митрополит Иларион отстранен от управления епархией

Ранее, 17 июля, сообщалось, что митрополита Илариона (в миру — Григория Алфеева) в январе обвинили в домогательствах келейник Григорий Сузуки и, предположительно, его мать Вероника. В том же месяце молодой человек уехал в Японию. Женщина заявляла, что ее сын «собрал большой архив материалов» о жизни митрополита, но если ей заплатят, она не опубликует его. Священнослужитель считает, что обвинения были сфабрикованы, чтобы «состричь» с него деньги, например, 18 января Вероника Сузуки требовала перевести ей €384 тыс. Кроме того, на следующий день митрополит обнаружил пропажу вещей в епархиальном доме и обратился в полицию, которая объявила келейника в розыск, обнаружив его причастность к краже с помощью камер видеонаблюдения.