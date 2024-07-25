Неизвестные забаррикадировались в доме в Каспийске и пригрозили взрывом

Около месяца назад, вечером 23 июня, вооруженные люди напали на православный храм, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. Более 40 человек пострадали, еще два десятка были убиты. Среди них — настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте протоиерей Николай Котельников. Во время нападений силовики ликвидировали шестерых боевиков.