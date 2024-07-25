В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске

«Сотрудники правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия. Мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен», — сказала она.
По словам Гариевой, распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся в доме людях не соответствует действительности.
В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились, эвакуированных ранее людей начали пускать в квартиры. По словам собеседника агентства, при адресных проверках в доме задержали как минимум двух человек.