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В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 25 июл — РИА Новости. В Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия. Мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен», — сказала она.

По словам Гариевой, распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся в доме людях не соответствует действительности.

В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились, эвакуированных ранее людей начали пускать в квартиры. По словам собеседника агентства, при адресных проверках в доме задержали как минимум двух человек.

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