Приговоренный к смертной казни в Минске немецкий наемник сообщил о задании СБУ

Он сообщил, что в настоящее время на Украине действует около 132 формирований из иностранных наемников. Кригер отправлял заявки о своем участии во все, контакты которых смог найти. Одно из формирований откликнулось быстрее других и предложило ему вступить в свои ряды после тренировок. Затем его связали с куратором из СБУ — человек в маске позвонил ему по видеосвязи.