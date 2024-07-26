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Пентагон подтвердил ракетный удар по американской базе в Ираке

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости/Прайм. Официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что по территории вблизи авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен удар, однако американские военные в результате этой атаки не пострадали.

Источник: AP 2023

«Мы можем подтвердить, что удар был совершен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет. На данном этапе у нас нет информации о том, что и сколько (снарядов — ред.) было выпущено», — сказал представитель военного ведомства США.

Агентство Рейтер ранее написало со ссылкой на источники, что база, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетной атаке. При этом не уточнялось, привел ли обстрел к жертвам или разрушениям.

С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам.