Пентагон подтвердил ракетный удар по американской базе в Ираке

«Мы можем подтвердить, что удар был совершен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет. На данном этапе у нас нет информации о том, что и сколько (снарядов — ред.) было выпущено», — сказал представитель военного ведомства США.
Агентство Рейтер ранее написало со ссылкой на источники, что база, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетной атаке. При этом не уточнялось, привел ли обстрел к жертвам или разрушениям.
С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам.