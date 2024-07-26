СМИ раскрыли, за что в Белоруссии приговорили к казни гражданина Германии

Получив проверочные задания от СБУ и отправляясь для их выполнения в Белоруссию, Кригер «путал следы, чтобы выиграть время в случае своего обнаружения». Например, по данным издания, еще в Германии он забронировал сразу три гостиницы в Белоруссии. «Сперва заселяется в одну, затем переезжает во вторую, потом снова возвращается в первую. А по прилете в минском аэропорту вообще предъявил сотруднику погранслужбы документ о бронировании номера в третьем отеле, в который изначально заселяться не собирался», — отмечает издание.