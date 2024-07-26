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Двое людей скончались в аварии с мотоциклом во Владивостоке

Погибли рулевой транспортного средства и его пассажир.

Аварию зафиксировали ночью на Снеговой, 26, во Владивостоке. Мотоциклист не справился с управлением и врезался в фуру, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Установлено, что водитель влетел в прицеп большегруза. Оба человека скончались на месте от полученных травм. У них сломаны кости, смерть наступила практически мгновенно.

На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В том числе специалисты узнают, превышал ли водитель скоростной режим и находился ли он в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «КП» писала о школьнике, который получил травмы позвоночника из-за ДТП. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной.