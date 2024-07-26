Житель Хабаровского края пытался вывезти в Китай бивни мамонта на 100 млн рублей

Предприниматель, занимавшийся в городе поставкой и продажей продуктов, в июле прошлого года договорился с двумя иностранцами о том, что незаконно перевезет культурные ценности.



Происхождение ценного груза точно неизвестно. По версии осужденного, один из иностранцев однажды попросил его встретить на трассе фуру, забрать бивни и временно подержать у себя. Он якобы так и поступил — забрал кости мамонта бивни, спрятал их у себя в подполе дома и хранил до тех пор, пока с ним не связались и не попросили их вывезти.