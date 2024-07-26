Житель Хабаровского края пытался вывезти в Китай бивни мамонта на 100 млн рублей

В Бикине за приготовление к контрабанде осужден 37-летний местный житель. Он пытался вывести в Китай бивни мамонта и моржа стоимостью более 100 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Предприниматель, занимавшийся в городе поставкой и продажей продуктов, в июле прошлого года договорился с двумя иностранцами о том, что незаконно перевезет культурные ценности.
Происхождение ценного груза точно неизвестно. По версии осужденного, один из иностранцев однажды попросил его встретить на трассе фуру, забрать бивни и временно подержать у себя. Он якобы так и поступил — забрал кости мамонта бивни, спрятал их у себя в подполе дома и хранил до тех пор, пока с ним не связались и не попросили их вывезти.
Мужчина поделил бивни и первую партию весом около 10 кг повез на автомобиле на берег Биры в районе села Лончаково, где ждало судно, подготовленное подельниками. Однако довести замысел до конца не удалось — контрабандиста задержали сотрудники ФСБ.
— Было обнаружено и изъято 275 бивней мамонта и моржа общим весом около 1400 кг, которые соответствующим экспертным исследованием признаны культурными и историческими ценностями. Их стоимость превышает 100 млн рублей, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю. Предприниматель предстал перед судом. — Бикинский городской суд признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде культурных ценностей). Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края Майя Трубчик.