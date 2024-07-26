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Под Иркутском сошел с рельсов вагон грузового поезда

Груженый углем вагон сошел с путей в Иркутской области. Транспортная прокуратура организовала проверку.

Источник: прокуратура

«Сотрудники Иркутской транспортной прокуратуры выясняют причину и обстоятельства схода подвижного состава на перегоне Слюдянка — Утулик», — проинформировали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел 25 июля на путях общего пользования, на 5319 километре Восточно-Сибирской железной дороги. Две колесные пары поезда, состоящего из 71 вагона, сошли с рельсов, уточнили в прокуратуре.

Пострадавших нет, движение на железной дороге не прекращалось, восстановительные работы завершаются.