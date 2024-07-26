В Приморье все эвакуированные из лагеря «Наши гости-3» дети вернулись домой

Решение об эвакуации принял глава округа Олег Бондарев на заседании оперативного штаба. Эвакуация происходила на лодках по озеру «Теплое». Детей и вожатых привозили на территорию гребной базы «Олимпийская», а оттуда — в пункт временного размещения.