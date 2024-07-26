В Приморье все эвакуированные из лагеря «Наши гости-3» дети вернулись домой

В Приморье дети, эвакуированные из летнего лагеря «Наши гости-3», вернулись домой. Лагерь был подтоплен 23 июля в результате сильных дождей и разлива реки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Партизанского городского округа.
Решение об эвакуации принял глава округа Олег Бондарев на заседании оперативного штаба. Эвакуация происходила на лодках по озеру «Теплое». Детей и вожатых привозили на территорию гребной базы «Олимпийская», а оттуда — в пункт временного размещения.
На следующий день, 24 июля, началась отправка детей по домам. Также пункт временного размещения посетил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в рамках рабочей поездки в округ. Он дал положительную оценку принятым решениям оперативного штаба.
В результате прошедшего дождя на территории Партизанского городского округа выпало 140 мм осадков, что превысило месячную норму. На данный момент продолжается оценка ущерба, ведутся работы по ликвидации последствий. В округе объявлен режим ЧС.
Напомним, в Приморье наблюдается спад воды. Дорожники восстанавливают проезд к селам, хотя некоторые остаются отрезанными от «большой земли». Губернатор Олег Кожемяко заслушал оперативную обстановку с мест вечером, 24 июля.
Также, заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий все городские службы жизнеобеспечения будут переведены в режим повышенной готовности.