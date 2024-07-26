Обвиняемого в подрыве машины в Москве экстрадировали в Россию

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков задержан в турецком Бодруме и доставлен в Россию, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«ФСБ РФ совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турецкой Республики задержан в Бодруме (Турция) и 26 июля 2024 года доставлен в Россию находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, причастный к совершению 24 июля 2024 года подрыва автомобиля на севере Москвы», — говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ передали подозреваемого следователям для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, после подрыва автомобиля Серебрякова объявили в международный розыск, передав турецким партнерам информацию о нем, его приметах и возможном местонахождении.
«В результате скоординированной по каналам Интерпола работы правоохранительных органов двух стран в тот же день он был задержан сотрудниками МВД Турции в городе Бодруме», — написала Волк в Telegram-канале.
Иномарка взорвалась утром 24 июля во дворе на Синявинской улице. По данным МВД, сдетонировал предмет, «который был установлен в автомобиле». Ранения получили два человека — муж и жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщал источник РИА Новости в силовых структурах.
Специалисты обследовали взорванную машину, при помощи специального робота извлекли осколки. Также они собрали фрагменты с прилегающей территории и изучили припаркованные рядом автомобили. Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности).
Как сообщил позднее в тот же день директор ФСБ Александр Бортников, подозреваемый после совершения преступления сбежал в Турцию. Позднее министр внутренних дел республики Али Ерликая сообщил о задержании фигуранта этого дела в Бодруме.