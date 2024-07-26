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«Крабовый король» Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Рыбопромышленник с Дальнего Востока, которого называют «крабовым королем», Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей, которые хотят взыскать, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов.

Источник: AP 2023

Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

Ранее представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет.

Согласно имеющимся данным, в отношении Кана Арбитражным судом Приморского края был выдан исполнительный лист от 2 апреля 2024 года на сумму более 336 миллиардов рублей.

В июне пятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобах на решение Арбитражного суда Приморья о взыскании по иску Генпрокуроры 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в числе которых «крабовый король» Олег Кан.

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