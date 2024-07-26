За травмирование детей на батуте ответит предприниматель из Хабаровска

В Хабаровске перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По версии следствия, генеральный директор фирмы арендовал помещения и батутный аттракцион в целях оказания услуг по организации отдыха и развлечений, открыв при этом детский центр в Индустриальном районе города Хабаровска. После этого он допустил детей к использованию батутного аттракциона, не проверив его на соответствие требованиям безопасности, не назначив оператора, не организовав проведение инструктажа с посетителями. В результате в период 2022—2023 года мальчик и девочка получили травмы, упав в яму для приземления и ударившись о дно, оборудованное поролоном ненадлежащего качества, не обладающим высокой амортизирующей способностью. В марте 2023 года другой ребенок в нарушение установленных заводом правил о недопустимости одновременного нахождения на одном батуте более чем одному человеку, прыгая вместе с другим ребёнком, получил травму ноги.
По уголовному делу проведены необходимые следственные и иные процессуальные мероприятия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.