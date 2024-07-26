За травмирование детей на батуте ответит предприниматель из Хабаровска

По версии следствия, генеральный директор фирмы арендовал помещения и батутный аттракцион в целях оказания услуг по организации отдыха и развлечений, открыв при этом детский центр в Индустриальном районе города Хабаровска. После этого он допустил детей к использованию батутного аттракциона, не проверив его на соответствие требованиям безопасности, не назначив оператора, не организовав проведение инструктажа с посетителями. В результате в период 2022—2023 года мальчик и девочка получили травмы, упав в яму для приземления и ударившись о дно, оборудованное поролоном ненадлежащего качества, не обладающим высокой амортизирующей способностью. В марте 2023 года другой ребенок в нарушение установленных заводом правил о недопустимости одновременного нахождения на одном батуте более чем одному человеку, прыгая вместе с другим ребёнком, получил травму ноги.