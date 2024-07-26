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«Почти в кольце»: комбат ВСУ обрушился с критикой на украинских генералов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинские военные понесли «определенные» потери в районе села Прогресс в ДНР из-за жестких приказов генералов, заявил изданию hromadske комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин.

Источник: AP 2023

«Из-за того, что наши генералы — “ни шагу назад, стоим до последнего солдата” — к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать», — возмутился он.

По мнению офицера, стоило просто «отдать» Прогресс, расположенный западнее поселка Очеретино, и отступить на другие рубежи.

«Если говорить о 47-й бригаде: мы в определенный момент оказались почти в кольце, почти со всех сторон», — пожаловался Ширшин.

Комбат добавил, что в этом районе были «определенные провалы у соседей», при этом ситуация остается тяжелой, некоторые участки обороны ВСУ «продолжают сыпаться».

Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, что, по его словам, связано с проблемами в украинском командовании.

В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР.