«Из-за того, что наши генералы — “ни шагу назад, стоим до последнего солдата” — к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать», — возмутился он.
По мнению офицера, стоило просто «отдать» Прогресс, расположенный западнее поселка Очеретино, и отступить на другие рубежи.
«Если говорить о 47-й бригаде: мы в определенный момент оказались почти в кольце, почти со всех сторон», — пожаловался Ширшин.
Комбат добавил, что в этом районе были «определенные провалы у соседей», при этом ситуация остается тяжелой, некоторые участки обороны ВСУ «продолжают сыпаться».
Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, что, по его словам, связано с проблемами в украинском командовании.
В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР.