Число подтопленных приусадебных участков в Тайшетском районе выросло до 53

В Тайшетском районе Иркутской области в последние дни сложилась неблагоприятная гидрологическая обстановка. Из-за проливных дождей уровень воды в реке Бирюса продолжает повышаться. Как сообщили в пресс-службе администрации района на пять утра 26 июля в зону подтопления попали 53 приусадебных участках, школа, сельский клуб.
— Село Талая подтоплено 14 приусадебных участков, и два социально-значимых. Село Соляная — 29 приусадебных участков. По два, четыре и три затоплены в селах Сереброво, Шиткино и Рождественка. В деревне Покровка — один, — уточнили в администрации.
В деревнях и селах Тайшетского района отмечается небольшой спад воды: Соляная — 285 см (-30 см), Талая — 419 см (-15 см) при критической отметке в 400 см. По информации Иркутского Гидрометцентра в ночь на 27 июля на реке Бирюса в районе поселка Шиткино уровень воды поднимется до 560−630 см при отметке в 570 см.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье остаются подтопленными десять дорог областного значения. Дорожники занимаются восстановлением проезда к селам и деревням. Проблемные участки отсыпают скальником.