Число подтопленных приусадебных участков в Тайшетском районе выросло до 53

— Село Талая подтоплено 14 приусадебных участков, и два социально-значимых. Село Соляная — 29 приусадебных участков. По два, четыре и три затоплены в селах Сереброво, Шиткино и Рождественка. В деревне Покровка — один, — уточнили в администрации.