Под Авдеевкой сожгли военную технику и взяли в плен боевиков ВСУ

«Лично вел группу для того, чтобы занести продовольствие и воду на позиции, а также узнать, почему перестали выходить на связь. (Задача была) выставить наблюдательные посты и не допустить прохода противника. Запасов нет. Морально-психологическое состояние низкое. Не вижу смысла бороться дальше. Россия победит, так как она стоит за правое дело», — рассказал командир 3-й мотопехотный роты 3-го мотопехотного батальона 151-й бригады, когда попал в плен к военнослужащим группировки «Центр».