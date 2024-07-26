Под Авдеевкой сожгли военную технику и взяли в плен боевиков ВСУ

«Военнослужащие мотострелкового батальона группировки войск “Центр” в ходе выполнения задач на авдеевском направлении уничтожили танк Т-64, бронеавтомобиль “Макс-Про” и захватили опорный пункт ВСУ, в котором противник сдался в плен», — сообщили в МО РФ.
Там добавили, что штурмовой отряд мотострелкового батальона ВС РФ разделился на две группы. Одна из них скрытно подошла к опорному пункту ВСУ, другая отвлекала внимание на себя. Кроме этого, расчёт российских ударных дронов уничтожил во время боя украинский танк Т-64. Опорный пункт был взят под контроль ВС РФ, а семеро военнослужащих украинской армии сдались в плен.
«Кроме этого, противник предпринял попытку вернуть утраченную позицию. При помощи бронеавтомобиля “Макс-Про” пытался атаковать, но был поражен огнем из гранатомета и ударными дронами, выжившие военнослужащие украинских войск покинули бронеавтомобиль и в дальнейшем также сдались в плен», — сообщили в оборонном ведомстве.
В МО РФ сообщили, что в плен к группировке войск «Центр» попал командир роты из 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сама бригада формировалась быстрыми темпами в Днепропетровске осенью 2023.
«Лично вел группу для того, чтобы занести продовольствие и воду на позиции, а также узнать, почему перестали выходить на связь. (Задача была) выставить наблюдательные посты и не допустить прохода противника. Запасов нет. Морально-психологическое состояние низкое. Не вижу смысла бороться дальше. Россия победит, так как она стоит за правое дело», — рассказал командир 3-й мотопехотный роты 3-го мотопехотного батальона 151-й бригады, когда попал в плен к военнослужащим группировки «Центр».