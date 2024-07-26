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Вертолеты Ми-28 нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной

Вертолеты Ми-28 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13, видео предоставило Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки “Север”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате боевого применения все цели были уничтожены. Экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации, отметили в Минобороны.

«В составе экипажа получили задачу на уничтожение опорного пункта противника в районе населенного пункта Кременная. Уничтожили противника с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13. При выполнении маневра было облучение средств РЭБ противника, нами был предпринят противоракетный маневр», — рассказал на видео штурман боевого вертолета Ми-28НМ Александр.