Экс-мэра Тулуна Юрия Карих оставили под стражей до 30 сентября

Напомним, Юрий Карих был задержан 16 октября 2023 года по подозрению в мошенничестве. Ему, а также ещё пятерым фигурантам, в том числе бывшему председателю КУМИ администрации Тулуна, предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, в 2019 году мэр Тулуна вместе с подчиненными разработал и реализовал схему по незаконному вселению людей в аварийное жилье с целью последующего их расселения как нуждающихся в переселении. Ранее суд уже несколько раз продлевал меру пресечения в отношении Карих. В мае 2024 года прокуратура потребовала отстранить его от должности, и суд удовлетворил эту просьбу, досрочно прекратив полномочия мэра.