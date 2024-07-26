Двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа одного из домов Владивостока

Во Владивостоке из окна седьмого этажа одного из многоквартирных домов выпал двухлетний ребенок. Его доставили в реанимацию, сообщает ИА PrimaMedia.
Трагедия случилась в одном из домов на улице Никифорова. В результате падения малыш получил тяжелые травмы, его госпитализировали в реанимацию. В полицию о случившемся сообщила мать ребенка.
Семья является благополучной, на учете не состоит. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.
Напомним, во Владивостоке двухлетний ребенок чудом выжил после падения с четвертого этажа. Отец малыша, оставшись наедине с ним, построил из подушек лесенку к подоконнику, но забыл закрыть окно. Ребенок, воспользовавшись случаем, вышел на подоконник и сделал роковой шаг вниз.
Также, в Хасанском районе Приморья прокуратура проводит проверку обстоятельств падения двухлетнего ребенка из окна. Инцидент произошел вечером 14 июля в селе Занадворовка, где мальчик выпал из окна на втором этаже, после того как взобрался на приставленный к нему стол.