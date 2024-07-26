Двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа одного из домов Владивостока

Также, в Хасанском районе Приморья прокуратура проводит проверку обстоятельств падения двухлетнего ребенка из окна. Инцидент произошел вечером 14 июля в селе Занадворовка, где мальчик выпал из окна на втором этаже, после того как взобрался на приставленный к нему стол.