Расселенный частный жилой дом сгорел в Екатеринбурге

Сообщение о возгорании поступило в 20:13.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, на данном объекте на площади в сто квадратных метров сгорела кровля, также были повреждены перекрытие и перегородки неэксплуатируемого «расселенного» частного строения.
В тушении пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава.
В 20:34 огонь был локализован, в 20:52 ликвидировали открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершили в 22:50.
Как сообщалось ранее, ночью 23 июля в Екатеринбурге горел автосервис на улице Данилы Зверева. Огонь охватил кровлю здания на площади в 800 квадратных метров. Из автосервиса вывезли девять автомобилей.