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Расселенный частный жилой дом сгорел в Екатеринбурге

Вечером 25 июля в Екатеринбурге произошел пожар в частном секторе: горел жилой дом на улице Даниловской.

Сообщение о возгорании поступило в 20:13.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, на данном объекте на площади в сто квадратных метров сгорела кровля, также были повреждены перекрытие и перегородки неэксплуатируемого «расселенного» частного строения.

В тушении пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава.

В 20:34 огонь был локализован, в 20:52 ликвидировали открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершили в 22:50.

Как сообщалось ранее, ночью 23 июля в Екатеринбурге горел автосервис на улице Данилы Зверева. Огонь охватил кровлю здания на площади в 800 квадратных метров. Из автосервиса вывезли девять автомобилей.

пожары