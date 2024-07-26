США подтвердили задержание двух главарей наркокартеля «Синалоа»

Хоакин Гусман сбежал из «Альтиплано» в ночь на 12 июля 2015 года прямо из своей камеры по туннелю длиной 1,5 км, прорытому на глубине 10 м. Схватить его удалось в ходе специальной операции морской пехоты в городе Лос-Мочис в Синалоа 8 января 2016 года, а спустя год власти Мексики выдали наркобарона США. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения, в середине июля того же года Гусман был приговорен к пожизненному заключению.