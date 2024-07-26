США подтвердили задержание двух главарей наркокартеля «Синалоа»

Как следует из документа, речь идет о Хоакине Гусмане Лопесе — одном из пяти сыновей Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо, отбывающего пожизненное заключение в США. Кроме того, власти США подтвердили задержание сооснователя «Синалоа» Исмаэля Самбады по прозвищу Эль Майо. В заявлении Гарленда отмечается, что задержанным предъявлено «множество обвинений» за участие в «преступной деятельности» картеля, в том числе производстве и контрабанде фентанила.
Газета El Financiero ранее сообщила, что Самбада был задержан в аэропорту Эль-Пасо, расположенного у границы с Мексикой. По ее данным, 76-летний Самбада начал свою преступную деятельность в 1980-е годы в качестве одного из членов картеля Гвадалахары, где познакомился с Хоакином Гусманом. Позднее они вернулись в свой родной штат Синалоа, где создали собственный наркокартель. Сейчас картель «Синалоа» считается одной из самых опасных транснациональных преступных организаций в мире.
Хоакин Гусман Лопес, являющийся сыном Эль Чапо, вместе со своими братьями является также основателем картеля «Лос-Чапитос». В 2015 году координировал операцию по побегу отца из мексиканской тюрьмы «Альтиплано».
Хоакин Гусман сбежал из «Альтиплано» в ночь на 12 июля 2015 года прямо из своей камеры по туннелю длиной 1,5 км, прорытому на глубине 10 м. Схватить его удалось в ходе специальной операции морской пехоты в городе Лос-Мочис в Синалоа 8 января 2016 года, а спустя год власти Мексики выдали наркобарона США. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения, в середине июля того же года Гусман был приговорен к пожизненному заключению.