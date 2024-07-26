Завершились поиски 14-летнего подростка из Братска

Полицейские завершили поиски пропавшего в Братске 14-летнего подростка. Юноша ушел из дома еще 24 июля. Тогда за помощью к правоохранителям обратилась обеспокоенная мать мальчика.
— Школьник был найден живым, — сообщили в ГУ МВД Братска.
Где все это время находился парень, полицейские не сообщают.
Напомним, в Иркутской области продолжаются поиски 16-летнего подростка. С 8 июля о местонахождении школьника ничего неизвестно. Полицейским удалось узнать, что он может быть дезориентирован и передвигаться по трассе Р-255 «Сибирь».