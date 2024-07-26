Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершились поиски 14-летнего подростка из Братска

Пропавшего юношу нашли живым.

Источник: ГУ МВД Братска

Полицейские завершили поиски пропавшего в Братске 14-летнего подростка. Юноша ушел из дома еще 24 июля. Тогда за помощью к правоохранителям обратилась обеспокоенная мать мальчика.

— Школьник был найден живым, — сообщили в ГУ МВД Братска.

Где все это время находился парень, полицейские не сообщают.

Напомним, в Иркутской области продолжаются поиски 16-летнего подростка. С 8 июля о местонахождении школьника ничего неизвестно. Полицейским удалось узнать, что он может быть дезориентирован и передвигаться по трассе Р-255 «Сибирь».