В Минусинске завели уголовное дело после массового отравления шаурмой

Публикуем новые детали от Следственного комитета.
По данным ведомства, 19 июля в инфекционное отделение районной больницы Минусинска обратились люди с подозрением на кишечную инфекцию. Все пострадавшие съели накануне шаурму в кафе «Глиссар».
Роспотребнадзор выехал в заведение с проверкой и нашел нарушения. Так, на некоторых продуктах отсутствовала маркировка, а на мясо вовсе не было документов. Более того, в помещении пренебрегали влажной уборкой.
В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Работу кафе приостановили на 3 месяца, идет расследование.