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В Минусинске завели уголовное дело после массового отравления шаурмой

Ранее мы рассказывали, что в местном кафе отравились 8 человек.

Публикуем новые детали от Следственного комитета.

По данным ведомства, 19 июля в инфекционное отделение районной больницы Минусинска обратились люди с подозрением на кишечную инфекцию. Все пострадавшие съели накануне шаурму в кафе «Глиссар».

Роспотребнадзор выехал в заведение с проверкой и нашел нарушения. Так, на некоторых продуктах отсутствовала маркировка, а на мясо вовсе не было документов. Более того, в помещении пренебрегали влажной уборкой.

В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Работу кафе приостановили на 3 месяца, идет расследование.

СК