В Екатеринбурге у железнодорожного вокзала сбили человека

В Екатеринбурге в ночь на 26 июля произошла авария, в которой пострадал человек. Мужчину 37 лет сбили у железнодорожного вокзала в районе дома по адресу улица Челюскинцев, 29.
— В результате ДТП пострадал мужчина 1987 года рождения. С различными травмами доставлен в Городскую клиническую больницу № 24, — рассказали «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Инспекторы напоминают пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения — пересекать проезжую часть по пешеходному переходу и двигаться только по тротуарам. Особенно осторожными следует быть в темное время суток, когда видимость ограничена.