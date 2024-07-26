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В Екатеринбурге у железнодорожного вокзала сбили человека

Екатеринбуржец, попавший под машину на улице Челюскинцев, доставлен в больницу.

В Екатеринбурге в ночь на 26 июля произошла авария, в которой пострадал человек. Мужчину 37 лет сбили у железнодорожного вокзала в районе дома по адресу улица Челюскинцев, 29.

— В результате ДТП пострадал мужчина 1987 года рождения. С различными травмами доставлен в Городскую клиническую больницу № 24, — рассказали «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Инспекторы напоминают пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения — пересекать проезжую часть по пешеходному переходу и двигаться только по тротуарам. Особенно осторожными следует быть в темное время суток, когда видимость ограничена.