В Уссурийске 90 домов остались без света в результате аварии

В Уссурийске в результате аварии на высоковольтной ЛЭП 90 домов остались без электричества. Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
В 10:00 26 июля произошло прекращение подачи электроэнергии жителям улиц Чичерина, Тимирязева, Ленина, Калинина. Пострадали более 90 частных и многоквартирных домов Уссурийска. Сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам. Частично они уже завершены.
Полное фактическое восстановление электроснабжения поставлено на контроль. Уссурийская прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии и надлежащему установлению ее причин и условий. При наличии оснований, надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
Напомним, в результате аварийного отключения без электроэнергии осталась часть жилых домов и социально-значимых объектов во Владивостоке. Специалисты устраняют аварию на электросетях.