В Уссурийске 90 домов остались без света в результате аварии

Полное фактическое восстановление электроснабжения поставлено на контроль. Уссурийская прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии и надлежащему установлению ее причин и условий. При наличии оснований, надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.