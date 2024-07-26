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В Пермском крае похоронят двух бойцов, погибших на СВО

Траурная церемония пройдет в Добрянском и Ординском округах.

В пятницу, 26 июля, в Добрянском и Ординском округах простятся с двумя военнослужащими, погибшими в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в администрации двух муниципалитетов в социальных сетях.

Вячеслав Зотев уроженец Добрянки в августе прошлого года отправился на СВО по контракту. Он служил в составе штурмовой роты отделения (захвата) штурмовой группы в звании рядовой. В ноябре 2023 во время выполнении воинской задачи, боец был тяжело ранен, а через несколько дней после ранения скончался в госпитале.

Прощание с Вячеславом Зотевым состоится сегодня, 26 июля, в деревне Залесная в 11.00 по адресу переулок Советский, 3.

В этот же день пройдет траурная церемония прощания и в Ординском муниципальном округе. Там похоронят Азата Нигмаева. По данным администрации округа, мужчина погиб в мае этого года. С Азатом простятся в селе Карьево в 11.00 по адресу улица Центральная, 5.