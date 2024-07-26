В Пермском крае похоронят двух бойцов, погибших на СВО

Вячеслав Зотев уроженец Добрянки в августе прошлого года отправился на СВО по контракту. Он служил в составе штурмовой роты отделения (захвата) штурмовой группы в звании рядовой. В ноябре 2023 во время выполнении воинской задачи, боец был тяжело ранен, а через несколько дней после ранения скончался в госпитале.