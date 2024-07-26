В Абзелиловском районе Башкирии из-за дождевого паводка перекрыли дорогу.

По информации регионального минтранса, с 7.30 26 июля прекращено движение для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Озерное отделение совхоза — Кусимовский рудник в Абзелиловском районе.
Ограничения связаны с неблагоприятными природными условиями в виде дождевого паводка и необходимостью обеспечения отвода вод.
«Ориентировочное время окончания прекращения движения — по завершении ремонтно-восстановительных работ», — сообщили в ведомстве.