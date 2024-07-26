Затушил сигарету об сына и грозил застрелить из ружья: отец четыре месяца издевался над детьми в Забайкалье

Житель Петровск-Забайкальского района признан виновным сразу по четырем статьям. С конца 2022 года по март 2023 года он систематически нападал на своего 13-летнего сына. Поводом для зверств якобы были плохие оценки в школе и нехорошее поведение. Доставалось жене тирана и ее родной дочери от другого брака. Он трижды грозил падчерице и благоверной расправой.
— В своем частном доме подсудимый в состоянии опьянения наносил побои своему сыну. Прижигал его тело сигаретой, оскорблял и унижал его достоинство, обвиняя в невыполнении домашних обязанностей и плохой учебе, — рассказывают в прокуратуре Забайкалья.
А весной 2023 года изверг схватился за самодельный обрез. Некогда гладкоствольное ружье попало в руки главы семьи еще в 2022 году от родственника. Тогда он незаконно переделал его под обрез.
— Мужчина трижды угрожал убийством своей жене, а также падчерице и сыну, в последнем случае наставив на них обрез, — рассказывают подробности в прокуратуре.
Однако вскоре у мужчины изъяли оружие. Позже и сам тиран был задержан и заключен под стражу. А в июле 2024 года суд признал мужчину виновным по фактам угроз убийством, истязания заведомо несовершеннолетнего, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, незаконного приобретения, хранения и изготовления оружия.
— По совокупности преступлений суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рулей, а также взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в сумме 250 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу.