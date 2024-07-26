Затушил сигарету об сына и грозил застрелить из ружья: отец четыре месяца издевался над детьми в Забайкалье

Житель Петровск-Забайкальского района признан виновным сразу по четырем статьям. С конца 2022 года по март 2023 года он систематически нападал на своего 13-летнего сына. Поводом для зверств якобы были плохие оценки в школе и нехорошее поведение. Доставалось жене тирана и ее родной дочери от другого брака. Он трижды грозил падчерице и благоверной расправой.