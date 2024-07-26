Повелся на «милое личико» и потерял 1,5 млн рублей. Житель Бурятии стал жертвой симпатичной мошенницы

Житель Селенгинского района Бурятии рассказал полицейским, что стал жертвой мошенницы. Как отметил мужчина, аферистка самостоятельно вышла на него и предложила «подняться» на инвестициях.
— Мужчина согласился и установил на телефон приложение, в котором, якобы осуществлял сделки и покупал акции. На протяжении месяца его убеждали пополнять счет на все большие и большие суммы. А когда он попытался вывести заработанные деньги — приложение заблокировалось, а представители инвестиционной компании перестали выходить на связь, — пояснили в ГУ МВД республики Бурятия.
Сибиряк созванивался со лжеинвесторшой по видеосвязи. Красивая внешность и знание терминов, как оказалось, убедили мужчину в искренности слов аферистки. Чтобы заработать большие деньги, жертва мошенников брала кредиты в банке. Когда псевдоспециалисты перестали выходить на связь, житель Бурятии еще месяц самостоятельно пытался добиться возврата денег, но сдался и обратился в полицию.
— В Улан-Удэ жертвой мошенников по аналогичной схеме стала медицинская сестра. Она обратилась в полицию Октябрьского района и рассказала, что отдала мошенникам более 1,6 миллиона рублей, которые были взяты в кредит в разных банках, — сообщили в ГУ МВД Бурятии.
А вот учителем и проводником в мир инвестиций для девушки был молодой человек. Также общаясь по видеосвязи он рассказывал о возможностях, которые откроются ей после старта продаж акций. Медработница скачала приложение для «инвестирования», как и в предыдущем случае оно было липовым.
— Даже если вы видите, что финансы в вашем инвестиционном приложении растут, то это, скорее всего техническая уловка администраторов, — заключили правоохранители.