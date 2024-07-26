Повелся на «милое личико» и потерял 1,5 млн рублей. Житель Бурятии стал жертвой симпатичной мошенницы

А вот учителем и проводником в мир инвестиций для девушки был молодой человек. Также общаясь по видеосвязи он рассказывал о возможностях, которые откроются ей после старта продаж акций. Медработница скачала приложение для «инвестирования», как и в предыдущем случае оно было липовым.