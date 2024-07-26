Банду, похищавшую людей, осудили в Приангарье

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 16 лет с отбыванием в колониях строгого режима. Ранее был осуждён ещё один участник преступной группы, дело которого было выделено в отдельное производство. Ему было назначено лишение свободы на 3 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.