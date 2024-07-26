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Банду, похищавшую людей, осудили в Приангарье

В Куйбышевском районном суде Иркутска вынесли приговор в отношении лидера и четверых участников преступного сообщества, которые похищали людей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

С октября 2021 года по апрель 2022 года обвиняемые работали в интернет-магазине по продаже наркотиков. Они должны были решить конфликты с покупателями и работниками, нарушавшими условия сбыта запрещённых веществ. В отношении работников применялось насилие, одному из них был причинён тяжкий вред здоровью.

За «работу» обвиняемым платили — они получили более 230 тысяч рублей.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 16 лет с отбыванием в колониях строгого режима. Ранее был осуждён ещё один участник преступной группы, дело которого было выделено в отдельное производство. Ему было назначено лишение свободы на 3 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.