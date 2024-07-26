В Самаре шестнадцатилетний подросток ранил четырнадцатилетнюю девочку

«Подозреваемый и пострадавшая ранее не были знакомы. Молодой человек был другом парня одной из девушек в компании. Он пытался поговорить с девчонками, но общего языка не нашел. По предварительной версии, попытался показать свою серьёзность, но девочки над ним посмеялись. И он начал махать ножом. Девчонки не поняли, что произошло, даже когда одна из них уже истекала кровью», — рассказал источник в правоохранительных органах. Пострадавшей тут же вызвали скорую. На место прибыли сотрудники МВД и Следственного комитета. «Следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — рассказали в СУ СКР по Самарской области. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.