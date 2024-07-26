Сообщается об аресте еще одного казахстанского стендап-комика

«Еще один комик арестован на 10 суток. В ИВС отправили стендап-комика Александра Меркуля», — говорится в сообщении в пятницу.
Авторы признаются, что не знают точной причины ареста.
«Но по нашей информации — за рилс, в котором он использовал нецензурную лексику, а еще шутил про “Жана Казахстан”, — сказано в сообщении.
Редакция КазТАГ предлагает министерству внутренних дел считать данную публикацию запросом комментариев касательно описанной ситуации.
Отметим, что это не первый арест стендаперов за последнее время. Так, 24 мая сообщалось об аресте стендап-комика Нурасхана Баскожаева.