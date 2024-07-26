Омский военнослужащий лишился водительских прав за пьяную езду

В Омске огласили приговор военнослужащему, которого второй раз поймали пьяным за рулем. В этот раз омич стал еще и виновником ДТП.
«Военнослужащий Серик Бисимбаев, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 25 июня 2023 года управлял автомобилем “Датсу Он-До” в состоянии опьянения и совершил дорожно-транспортное происшествие», — сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.
При этом при составлении протокола после ДТП военнослужащий публично оскорбил сотрудника полиции.
Омский гарнизонный военный суд назначил Бисимбаеву наказание виде штрафа в размере 220 тыс. рублей. По решению суда военнослужащий также был лишен водительских прав на два года. Приговор в законную силу пока не вступил.