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Омский военнослужащий лишился водительских прав за пьяную езду

Омичу также предстоит выплатить крупный штраф.

Источник: Комсомольская правда

В Омске огласили приговор военнослужащему, которого второй раз поймали пьяным за рулем. В этот раз омич стал еще и виновником ДТП.

«Военнослужащий Серик Бисимбаев, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 25 июня 2023 года управлял автомобилем “Датсу Он-До” в состоянии опьянения и совершил дорожно-транспортное происшествие», — сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

При этом при составлении протокола после ДТП военнослужащий публично оскорбил сотрудника полиции.

Омский гарнизонный военный суд назначил Бисимбаеву наказание виде штрафа в размере 220 тыс. рублей. По решению суда военнослужащий также был лишен водительских прав на два года. Приговор в законную силу пока не вступил.