Многодетную мать осудили в Хабаровске за истязание детей

В Хабаровском крае за истязание и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей осуждена мать четверых детей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении 32-летней женщины за совершение 3 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним), а также преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).
Следствием и судом установлено, что женщина, проживая в городе Хабаровске, неоднократно наносила своему сыну и двум дочерям удары по телу руками, а также ремнем и иными предметами. Она исключила посещение ее старшим ребенком — девочкой — образовательных учреждений, в целях осуществления последней присмотра за младшими детьми в ее отсутствие. Кроме того, период с 14 по 17 мая 2023 года женщина отсутствовала по месту проживания, заперев квартиру на ключ, оставив 10-летнюю и 7-летнюю девочек и пятилетнего мальчика одних без ухода, совместно с собакой, без средств связи и полноценного питания.
Следствием установлено, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, не работала, находясь в отпуске по уходу за ребенком, родившимся в 2021 году. Проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить ей обвинение и направить уголовное дело в суд. Дети изъяты и переданы на воспитание их отцу.
Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.