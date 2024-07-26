Многодетную мать осудили в Хабаровске за истязание детей

Следствием и судом установлено, что женщина, проживая в городе Хабаровске, неоднократно наносила своему сыну и двум дочерям удары по телу руками, а также ремнем и иными предметами. Она исключила посещение ее старшим ребенком — девочкой — образовательных учреждений, в целях осуществления последней присмотра за младшими детьми в ее отсутствие. Кроме того, период с 14 по 17 мая 2023 года женщина отсутствовала по месту проживания, заперев квартиру на ключ, оставив 10-летнюю и 7-летнюю девочек и пятилетнего мальчика одних без ухода, совместно с собакой, без средств связи и полноценного питания.