Полицейский насмерть сбил супругов в Актобе: уволены семь сотрудников

«На трассе близ села Акжар сотрудник полиции за рулем “Кiа” не справился с управлением и сбил пару, которая ехала по обочине на велосипедах, после чего скрылся. Супруги 34 и 35 лет скончались на месте. Трагедия произошла еще 23 июля. Но как стало известно, позднее полицейский явился в отделение с повинной. По некоторым данным, в момент аварии он был пьян», — сообщает телеканал.