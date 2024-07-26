Полицейский насмерть сбил супругов в Актобе: уволены семь сотрудников

23 июля мы писали, что в Актюбинской области автомобиль сбил велосипедиста и его пассажира, которые в результате аварии погибли. Также сообщалось, что подозреваемого задержали.
«Ночью 23 июля, примерно в 00:50, водитель автомашины KIA, двигаясь по объездной дороге в районе поселка Акжар-1, допустил наезд на велосипедиста с пассажиром. Водитель, совершивший наезд на велосипедиста с пассажиром, в результате которого они скончались, арестован», — сообщилось тогда.
Сегодня в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что задержанный является полицейским.
«По факту ДТП проводится досудебное расследование, водитель арестован. Проведена служебная проверка, по результатам которой семь ответственных сотрудников, в том числе непосредственные руководители, освобождены от занимаемых должностей», — сообщили в ДТП.
Между тем, по сообщению «31 канала», погибшие являлись супругами.
«На трассе близ села Акжар сотрудник полиции за рулем “Кiа” не справился с управлением и сбил пару, которая ехала по обочине на велосипедах, после чего скрылся. Супруги 34 и 35 лет скончались на месте. Трагедия произошла еще 23 июля. Но как стало известно, позднее полицейский явился в отделение с повинной. По некоторым данным, в момент аварии он был пьян», — сообщает телеканал.
Ранее участником другого смертельного ДТП стал полицейский из Западно-Казахстанской области. Он столкнулся с лошадью, после чего в него врезалась другая машина, водитель которой погиб.
В апреле текущего года полицейского наказали за ДТП с мопедистом в Алматы. Тогда водителя служебной машины Chevrolet привлекли к ответственности.
В феврале этого года полицейского уволили за ДТП в состоянии опьянения в Алматы. Сообщалось, что майор полиции в нетрезвом состоянии, управляя служебной автомашиной, совершил ДТП с другим служебным автомобилем и автомашиной Toyota.