Экс-главе «Казселезащиты» отменили оправдательный приговор

Кроме того, Кокрекбаев К. в зале суда взят под стражу. Ранее, 7 июня т.г. Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей вынесен оправдательный приговор в отношении Кокрекбаева К. по фактам получения взяток в суммах 798 тысяч долларов США и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам «Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос» и «Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай».