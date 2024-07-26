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Экс-главе «Казселезащиты» отменили оправдательный приговор

Оправдательный приговор в отношении руководителя «Казселезащиты» Кокрекбаева отменили, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

25 июля т.г. Алматинским областным судом оправдательный приговор в отношении руководителя ГУ «Казселезащита» МЧС РК Кокрекбаева К. отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кроме того, Кокрекбаев К. в зале суда взят под стражу. Ранее, 7 июня т.г. Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей вынесен оправдательный приговор в отношении Кокрекбаева К. по фактам получения взяток в суммах 798 тысяч долларов США и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам «Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос» и «Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай».

Этим же приговором суда его заместитель Ахатаев А. и директор филиала ТОО «Bazis Construction» Поплавский А. осуждены по фактам получения и дачи взятки к 11 годам лишения свободы каждый.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.