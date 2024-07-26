58-летний житель Джизака хранил у себя дома пистолет, электрошокер и марихуану

В ходе оперативных мероприятий в доме жителя махалли «Иттифок» города Джизака правоохранители выявили спортивный пистолет и кастет-электрошокер. Кроме того, у него нашли и изъяли почти 80 граммов наркотического вещества марихуана.
Ведется следствие.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В доме у 58-летнего жителя Джизака обнаружили оружие и запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джизакской области.
В ходе оперативных мероприятий в доме жителя махалли «Иттифок» города Джизака правоохранители выявили спортивный пистолет и кастет-электрошокер. Кроме того, у него нашли и изъяли почти 80 граммов наркотического вещества марихуана.
Ведется следствие.