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58-летний житель Джизака хранил у себя дома пистолет, электрошокер и марихуану

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В доме у 58-летнего жителя Джизака обнаружили оружие и запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джизакской области.

В ходе оперативных мероприятий в доме жителя махалли «Иттифок» города Джизака правоохранители выявили спортивный пистолет и кастет-электрошокер. Кроме того, у него нашли и изъяли почти 80 граммов наркотического вещества марихуана.

Ведется следствие.