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В Челябинской области случилось уже 38 ДТП с детьми на мотоциклах

В Челябинской области 46 детей пострадали, катаясь на мотоциклах и квадроциклах, двое погибли.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В Челябинской области с начала года произошло 38 аварий с участием несовершеннолетних водителей мотоциклов и квадроциклов. В ДТП пострадали 46 детей, еще двое погибли.

В Катав-Ивановском районе десятилетний мальчик перевернулся на квадроцикле. Отец бросился на помощь ребенку, но довезти до больницы не успел: в дороге мальчик умер. А в Усть-Катаве 14-летний подросток опрокинулся на спортивном мотоцикле и погиб на месте.

— В большинстве случаев дети управляют мототранспортом без специальной экипировки и мотошлема, — объяснили в региональной Госавтоинспекции. — Садясь за руль, не имея никаких знаний и навыков, нарушая все правила безопасности, несовершеннолетние водители берут с собой пассажиров — таких же несовершеннолетних.

Добавим, водить мототранспорт разрешено с 16 лет. Но для этого нужно пройти обучение и сдать водительский экзамен в Госавтоинспекции.