В Челябинской области случилось уже 38 ДТП с детьми на мотоциклах

В Катав-Ивановском районе десятилетний мальчик перевернулся на квадроцикле. Отец бросился на помощь ребенку, но довезти до больницы не успел: в дороге мальчик умер. А в Усть-Катаве 14-летний подросток опрокинулся на спортивном мотоцикле и погиб на месте.