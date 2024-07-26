В Челябинской области случилось уже 38 ДТП с детьми на мотоциклах

В Челябинской области с начала года произошло 38 аварий с участием несовершеннолетних водителей мотоциклов и квадроциклов. В ДТП пострадали 46 детей, еще двое погибли.
В Катав-Ивановском районе десятилетний мальчик перевернулся на квадроцикле. Отец бросился на помощь ребенку, но довезти до больницы не успел: в дороге мальчик умер. А в Усть-Катаве 14-летний подросток опрокинулся на спортивном мотоцикле и погиб на месте.
— В большинстве случаев дети управляют мототранспортом без специальной экипировки и мотошлема, — объяснили в региональной Госавтоинспекции. — Садясь за руль, не имея никаких знаний и навыков, нарушая все правила безопасности, несовершеннолетние водители берут с собой пассажиров — таких же несовершеннолетних.
Добавим, водить мототранспорт разрешено с 16 лет. Но для этого нужно пройти обучение и сдать водительский экзамен в Госавтоинспекции.