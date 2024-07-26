Ушел гулять и не вернулся: поиски 14-летнего подроста завершились в Братске

«Помогите найти сына!», — с такими словами обратилась в полицию встревоженная жительница Братска. Утром 24 июля она проснулась и не обнаружила своего 14-летнего сына дома. Оказалось, подросток ушел из дома № 24 по улице Крупской еще днем 23 июня. И уже почти сутки о нем ничего неизвестно. Полиция незамедлительно приступила к поискам.