Ушел гулять и не вернулся: поиски 14-летнего подроста завершились в Братске

«Помогите найти сына!», — с такими словами обратилась в полицию встревоженная жительница Братска. Утром 24 июля она проснулась и не обнаружила своего 14-летнего сына дома. Оказалось, подросток ушел из дома № 24 по улице Крупской еще днем 23 июня. И уже почти сутки о нем ничего неизвестно. Полиция незамедлительно приступила к поискам.
— Было известно, что парень был одет в черное худи с капюшоном, темные трико, светлые кроссовки, черную бейсболку, — рассказывали в МУ МВД «Братское». — Из примет: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые.
В обед 24 июля поиски прекратились. Парень сам вышел на связь. Оказывается, все это время он находился в гостях у лучшего друга. Кстати, как стало известно КП-Иркутск, ранее подростка уже разыскивала полиция.
Кстати, ранее трагически закончились поиски многодетной мамы. 36-летняя сибирячка пропала в селе Введенщина Шелеховского района. Поиски длились с 22 июля. Дома волновались муж и трое ребятишек.