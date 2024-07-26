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20 домов и 30 участков остаются подтопленными в Иркутской области

По состоянию на 10 часов утра 26 июля в Иркутской области в 6 населённых пунктах подтопило 20 жилых домов, 30 приусадебных участков и 3 участка автомобильных дорог местного значения.

Из наиболее опасных зон заблаговременно эвакуировали 62 человека в том числе 31 ребёнка. В пунктах временного размещения находятся 27 человек, в том числе 15 детей.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, в Нижнеудинском районе подтопило 20 жилых домов и 21 приусадебный участок, нарушено автомобильное сообщение с тремя населёнными пунктами. На 28 километре автодороги «Нижнеудинск — Боровинок — Чуна» идут восстановительные работы на пострадавшем от воды временном мосту.

В Тайшетском районе подтопило 8 приусадебных участков и 2 участка дорог. От воды освободились 45 приусадебных участков и территории 2 соцобъектов. В Тулунском районе подтопило 1 приусадебный участок.