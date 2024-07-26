Пять человек попали в больницу после аварии Geely со встречным Ford под Гомелем

Пять человек попали в больницу после столкновения Geely с Ford под Гомелем. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
Согласно предварительным данным, 25 июля около 12.30 на автодороге «Подъезд к Гомелю от автодорогу М-8», 71-летний водитель, находившийся за рулем машины Geely, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Ford.
В ведомстве сообщили, что в результате ДТП в больницу были доставлены пять человек. Речь идет про двух водителей, а также трех пассажиров, находившихся в машине Ford, из которых двое детей в возрасте 7 и 8 лет.
«Дети перевозились без использования детских удерживающих устройств», — уточнили в сообщении.