Тепловоз столкнулся с автомобилем в Верхнебуреинском районе Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края зафиксировано происшествие с участием железнодорожного транспорта. Комсомольская транспортная прокуратура проводит проверку для выяснения всех обстоятельств и соблюдения стандартов безопасности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сегодня утром на переезде станции Новый Ургал автомобиль столкнулся с тепловозом. Авария произошла около 7:15.
«В результате происшествия никто не пострадал. Вагоны не сошли с рельсов», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Комсомольская транспортная прокуратура выясняет детали случившегося. Проводится проверка соблюдения законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.