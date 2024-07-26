Тепловоз столкнулся с автомобилем в Верхнебуреинском районе Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края зафиксировано происшествие с участием железнодорожного транспорта. Комсомольская транспортная прокуратура проводит проверку для выяснения всех обстоятельств и соблюдения стандартов безопасности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".