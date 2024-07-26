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Тепловоз столкнулся с автомобилем в Верхнебуреинском районе Хабаровского края

Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.

Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края зафиксировано происшествие с участием железнодорожного транспорта. Комсомольская транспортная прокуратура проводит проверку для выяснения всех обстоятельств и соблюдения стандартов безопасности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сегодня утром на переезде станции Новый Ургал автомобиль столкнулся с тепловозом. Авария произошла около 7:15.

«В результате происшествия никто не пострадал. Вагоны не сошли с рельсов», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Комсомольская транспортная прокуратура выясняет детали случившегося. Проводится проверка соблюдения законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.