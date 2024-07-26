В Хабаровском крае разрушился мост на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре

— По предварительной информации в частичном разрушении моста виноват большегруз, который по нему проехал. Наши специалисты выехали на место для оценки повреждений сооружения. Уже выставлены предупреждающие знаки для участников дорожного движения, — сообщили в Хабаровскуправтодоре.