В Хабаровском крае разрушился мост на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре

Сегодня, 26 июля, на 228-м километре автомобильной дороги Селихино — Николаевск-на-Амуре между поселками Решающий и Де-Кастри произошло обрушение моста через реку Малые Курпунини, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По предварительной информации в частичном разрушении моста виноват большегруз, который по нему проехал. Наши специалисты выехали на место для оценки повреждений сооружения. Уже выставлены предупреждающие знаки для участников дорожного движения, — сообщили в Хабаровскуправтодоре.
Также там добавили, что сейчас полностью закрыто движение для большегрузного транспорта массой более 13 тонн.