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В Хабаровском крае разрушился мост на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре

Инцидент произошёл сегодня, 26 июля.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня, 26 июля, на 228-м километре автомобильной дороги Селихино — Николаевск-на-Амуре между поселками Решающий и Де-Кастри произошло обрушение моста через реку Малые Курпунини, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — По предварительной информации в частичном разрушении моста виноват большегруз, который по нему проехал. Наши специалисты выехали на место для оценки повреждений сооружения. Уже выставлены предупреждающие знаки для участников дорожного движения, — сообщили в Хабаровскуправтодоре.

Также там добавили, что сейчас полностью закрыто движение для большегрузного транспорта массой более 13 тонн.