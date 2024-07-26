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В Красноярске трамвай сошел с рельсов на улице Матросова (видео)

На правобережье Красноярска трамвай сошел с рельсов и спровоцировал пробку на улице Матросова.

Видеозапись с места событий опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как трамвай спокойно движется по рельсам, а затем внезапно сворачивает с них прямо на проезжую часть. В результате транспортного происшествия на улице образовался затор. По данным 2ГИС, движение там сейчас затруднено.

В Госавтоинспекции Newslab сообщили, что выехали на место происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал. Что конкретно стало причиной схода трамвая, будет установлено в ближайшее время.

Напомним, в понедельник, 22 июля, трамвай возобновил движение по Красрабу после масштабного и длительного ремонта путей. На привычные схемы движения вернулись трамваи №№ 4, 5, 6, 7.