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Фигурант дела о подрыве в Москве признался, что заложил бомбу под авто

Серебряков признался, что собирал бомбу под машину под контролем куратора из СБУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Задержанный по делу о подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ, следует из видео, опубликованного ФСБ РФ.

«Я под контролем и с инструкциями от Ильи (по предположению подозреваемого — сотрудник СБУ — ред.) собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль», — сказал Серебряков в видеоролике.

В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день Серебрякова задержали в турецком Бодруме. Затем его доставили в Россию.

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