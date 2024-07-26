Фигурант дела о подрыве в Москве признался, что заложил бомбу под авто

В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день Серебрякова задержали в турецком Бодруме. Затем его доставили в Россию.